القبض على مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الاثنين، اعتقال مطلوبين للقضاء ومصادرة كميات من الاسلحة خلال عمليات امنية في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان تلقته الخليج 365" ان العمليات أسفرت عن إعتقال ١٣ مطلوب للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن القاطع الغربي لمحافظة البصرة

واضاف البيان، ان العمليات تمركزت في مناطق الزبير وسفوان وكرمة علي والشافي والهارثة والمسحب.