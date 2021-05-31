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القبض على مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الاثنين، اعتقال مطلوبين للقضاء ومصادرة كميات من الاسلحة خلال عمليات امنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته الخليج 365" ان العمليات أسفرت عن إعتقال ١٣ مطلوب للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن القاطع الغربي لمحافظة البصرة
واضاف البيان، ان العمليات تمركزت في مناطق الزبير وسفوان وكرمة علي والشافي والهارثة والمسحب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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