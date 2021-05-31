بالصور: تظاهرة واعتصام شرقي كربلاء .. والسبب

وذكر مراسل الخليج 365، ان "العشرات من اهالي منطقة الجمالية في قضاء الحر، نظموا تظاهرة أمام محطة ديزلات شرق كربلاء للمطالبة بتوفير خط الطوارئ للمنطقة كون المحطة تقع في منطقتهم".

وقال احد المتظاهرين من ابناء المنطقة للسومرية نيوز، ان "مطلبهم الرئيس هو ربط الخط الكهربائي لمنطقة الجمالية في قضاء الحر على خط الطوارئ"، مشيرا الى انهم "خرجوا بتظاهرة قبل اكثر من عام واستحصلوا كتابا بالموافقة على الربط".



واضاف انه "تم تسويف مطلبهم" مؤكدا انهم "سيبقون اعتصامهم مفتوحا بعد نصب الخيام لحين تحقيق مطالبهم".