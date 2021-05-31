اسعار النفط تبقى قرب اعلى مستوياتها

ويستعد النفط لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي حيث تقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا انتعاشًا اقتصاديا قويًا، على الرغم من عودة الفيروس في جميع أنحاء آسيا.وارتفع خام برنت 0.6٪ ليسجل 69.22 دولارًا في العقود الآجلة بعد أن خسر 0.7٪ في الجلسة السابقة.في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.54 ٪ إلى 66.66 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 4.3٪ الأسبوع الماضي.

وسيبحث المستثمرون عندما تجتمع أوبك + يوم غد الثلاثاء، عن أي أدلة بشأن المرحلة التالية من سياسة العرض للمجموعة وسط توقعات متزايدة لتسارع الطلب حتى نهاية العام.

