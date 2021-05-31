شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد تتهم قوات جمهورية إفريقيا الوسطى بارتكاب جريمة حرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار-رويترز

قالت وزارة الدفاع التشادية، الأحد، إن قوات جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة هاجمت موقعاً عسكرياً تشاديا، وقتلت جندياً، وخطفت وأعدمت خمسة آخرين في أعمال قالت إنها بمثابة جريمة حرب.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المهاجمين المدججين بالسلاح استهدفوا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، موقعاً كان فيه 12 جندياً تشادياً بالقرب من حدود تشاد مع جمهورية إفريقيا الوسطى التي تمتد لمسافة ألف كيلومتر. وقالت إن قائد الشرطة العسكرية بجمهورية إفريقيا الوسطى طلب من سفارة تشاد، في بانجي، استلام جثث الجنود الخمسة الذين أعدمتهم قوات إفريقيا الوسطى.

وقال البيان: «إن جريمة الحرب الخطيرة للغاية تلك، وهذا الهجوم الإجرامي المتعمد الذي تم التخطيط له وتنفيذه داخل تشاد.. لا يمكن أن يمرّا من دون عقاب».

ولم يصدر رد فوري على هذه الاتهامات من جمهورية إفريقيا الوسطى التي يمزقها عدم الاستقرار منذ أن أطاح تمرد عام 2013 بالرئيس السابق فرانسوا بوزيز.

وتمثل تشاد القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة. وقد لعبت لفترة دوراً محورياً في الجهود الإفريقية لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها سحبت قواتها في 2014. واتهم كثيرون في جمهورية إفريقيا الوسطى في ذلك الوقت القوات التشادية بالتحيز لمتمردي جماعة «سيليكا».