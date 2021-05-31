اخبار العالم

5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مخصصات استيراد المواد البترولية، تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية بالموازنة العامة للعام المالى 2021/2022:

  1. بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى .
  2. بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب نحو 114 مليار و283 مليون و546 ألف جنيه.
  3. بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة للعام المالى الجارى 158 مليار و873 مليون و707 ألف جنيه.
  4. بلغت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول نحو 221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه في العام الجديد.
  5. بلغت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول نحو 268 مليار و218 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا