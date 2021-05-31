شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مخصصات استيراد المواد البترولية، تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية بالموازنة العامة للعام المالى 2021/2022: