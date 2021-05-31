شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت مخصصات استيراد المواد البترولية، تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن مخصصات المواد البترولية بالموازنة العامة للعام المالى 2021/2022:
- بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى .
- بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب نحو 114 مليار و283 مليون و546 ألف جنيه.
- بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة للعام المالى الجارى 158 مليار و873 مليون و707 ألف جنيه.
- بلغت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول نحو 221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه في العام الجديد.
- بلغت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول نحو 268 مليار و218 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021.