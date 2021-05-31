غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

المناطق - الرياض

وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء في زيارة هي الأولى منذ عام في وقت تنتهي فيه فترة عمله كوكيل للأمين العام للشؤون الإنسانية. وتأتي هذه الزيارة عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض. وتحمل الزيارة رمزية كبيرة فهي “خطة وداع شبه نهائية” كما وصفها غريفيث وأيضا لغياب وسائل الإعلام عن تغطيتها. وقاد غريفيث مسعى دوليا لإنهاء القتال في اليمن الذي تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم ودفعت ملايين الناس إلى شفا المجاعة.