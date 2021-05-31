شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجلي مئات الأشخاص في كانتربري بنيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات النيوزيلندية مئات الأشخاص خلال الليل في منطقة كانتربري بنيوزيلندا حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه وتسببت في حدوث فيضانات على نطاق واسع.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أنه تم إخلاء مالا يقل عن 300 منزل في كانتربري خلال الليل مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جميع أنحاء المنطقة.

وتم إغلاق العديد من الطرق السريعة والمدارس والمكاتب وأرسلت قوات الدفاع النيوزيلندية طائرات هليكوبتر لإنقاذ بعض الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات في منطقة أشبورتون.

وقال كريس فافوي ، القائم بأعمال وزير إدارة الطوارئ في بيان ، إن الحكومة أعلنت عن 100 ألف دولار نيوزيلندي لصندوق إغاثة لدعم بلدات كانتربري المتضررة من الفيضانات.