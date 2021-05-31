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باكستان: 2117 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة وفاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 921 ألفا و53 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20ألفا و779 حالة بعد تسجيل 43حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 1919 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 841ألفا و.241

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 59 ألفا و33حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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