تقارير اسبانية تتحدث عن قرب انتهاء عقد راموس مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين، بأن عقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مع فريقه سينتهي في غضون شهر واحد، لكن مدافع اللوس بلانكوس المخضرم لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها اليوم، أنه "منذ وصوله إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في 2005، أصبح راموس أحد أفضل المدافعين في أوروبا في العقد الماضي، ولكن لا يبدو أن أيًّا من الطرفين يستسلم لمطالب الطرف الآخر في الوقت الحالي، لكن هناك احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق في حزيران المقبل.

وأوضحت الصحيفة، إن "اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، لم يتبق أمامه سوى شهر واحد، لمعرفة ما إذا كان سيستمر في اللوس بلانكوس أو الرحيل الموسم المقبل، بعد العثور على وجهة جديدة هذا الصيف.

وفاز راموس بـ22 لقبا في 16 عاما قضاها مع ريال مدريد، وكان حاسما في العديد منها، مثل الانتصارات الثلاثة المتتالية في

وعاني قائد الملكي من إصابات مختلفة في عام 2021، ولم يستدع لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، راموس لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، والتي من المقرر أن تقام في أقل من أسبوعين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن رسميا الخميس الماضي رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق الأول، بعد ولايته الثانية منذ مارس 2019.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها اليوم، أنه "منذ وصوله إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في 2005، أصبح راموس أحد أفضل المدافعين في أوروبا في العقد الماضي، ولكن لا يبدو أن أيًّا من الطرفين يستسلم لمطالب الطرف الآخر في الوقت الحالي، لكن هناك احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق في حزيران المقبل.وأوضحت الصحيفة، إن "اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، لم يتبق أمامه سوى شهر واحد، لمعرفة ما إذا كان سيستمر في اللوس بلانكوس أو الرحيل الموسم المقبل، بعد العثور على وجهة جديدة هذا الصيف.وفاز راموس بـ22 لقبا في 16 عاما قضاها مع ريال مدريد، وكان حاسما في العديد منها، مثل الانتصارات الثلاثة المتتالية في دوري أبطال أوروبا وعاني قائد الملكي من إصابات مختلفة في عام 2021، ولم يستدع لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، راموس لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، والتي من المقرر أن تقام في أقل من أسبوعين.جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن رسميا الخميس الماضي رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق الأول، بعد ولايته الثانية منذ مارس 2019.