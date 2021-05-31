اعتقال مشتبه به خطط لإطلاق نار بأحد متاجر تكساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الأجهزة الأمنية في تكساس الأمريكية رجلا للاشتباه بتخطيطه لإطلاق نار بأحد المتاجر الشهيرة بالولاية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة "كير" الأمريكية، في بيان، الأحد، إنه تم اعتقال رجل يشتبه بتخطيطه لإطلاق نار في ولاية تكساس بعد أن التقطت السلطات رسالة تشير إلى أنه "يستعد للقيام بذلك".



وأضاف المكتب أن كوليمان توماس بليفنز (28 عاما) وجه تهديدا محددا لاستهداف متجر محلي لسلسلة متاجر وول مارت.

ونشر مكتب قائد الشرطة صورة للأدلة التي تم الحصول عليها على ما يبدو من شقة بليفنز والتي ظهر فيها بندقية مزودة بعدة خزنات وعلم يحمل رموز الحزب النازي.

كما صادر المحققون كتبا ووثائق مكتوبة بخط اليد.

ولم يحدد البيان مضمون الرسالة التي نبهت السلطات ولكن بعد التقاطها أكد مكتب قائد شرطة كير، بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي، أن بليفنز كانت لديه القدرة على تنفيذ تهديده.