عشية "يوم الذكرى".. بايدن يزور قبر نجله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، ذكرى مرور 6 سنوات على وفاة نجله "بو" بزيارة قبره وحضور قداس كنسي.

كما ألقى كلمة أمام عائلات عسكريين وقدامى محاربين عشية عطلة يوم الذكرى (31 مايو) لإحياء ذكرى قتلى الجيش في البلاد.



وقام بايدن وزوجته جيل وحفيده هانتر بزيارة قبر "بو" في ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس وحضروا قداسا كنسيا عند المقبرة في الولاية.

وتحدث الرئيس فيما بعد لأسر العسكريين وقدامى المحاربين في متنزه فيترانس التذكاري بشأن خسارته وخسارتهم.

وقال بايدن: "علينا أن نتذكر الثمن الذي تم دفعه مقابل حرياتنا والدين الذي علينا لمن دفعوه والعائلات التي تركوها. قلبي يعتصر ألما من الحزن".





وتوفي بو بايدن، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير، بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن 46 عاما.

وخدم بو بايدن لمدة عام في العراق كأحد أفراد حرس ديلاوير الوطني وتكهن الرئيس بأن السموم الناجمة عن "حفر الحرق" العسكرية المستخدمة للتخلص من النفايات هناك ربما تكون قد تسببت في إصابة نجله بالسرطان.