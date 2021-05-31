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5 أرقام هامة عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى فى 2022/2021.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة السنة المالية 2021/2022 خلال جلسة بمجلس الشيوخ، وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو قدره 5.4% نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة تخص الاقتصاد المصرى:

  1. خطة السنة المالية لعام 2021/2022 تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%
  2. حققت الحكومة معدل نمو إيجابى بواقع 3.6% خلال عام 19/2020.
  3. من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج الـمحلى الإجمالى فى عام 2021/2022.
  4. خطة عام 21/2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل.
  5. تستهدف الخطة زيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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