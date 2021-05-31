الصين تشهد زيادة مفاجئة في إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الصين اليوم الاثنين زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد-19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى سبع إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية. وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وفرضت السلطات يوم السبت إغلاقاً على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير بوسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضاً 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولاً من 22 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.