فايننشال تايمز تسلط الضوء على فضائح أردوغان

محمد الفلاح - الإثنين 31 مايو 2021

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات هدفا مكشوفا لزعيم المافيا.



لا تزال مقاطع الفيديو التي تحتوي على اتهامات واعترافات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، تجذب الانتباه في الصحافة الأجنبية. بعد الصحف البارزة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، نشرت فايننشال تايمز تحليلاً بعنوان “زعيم المافيا أذهل تركيا بمقاطع الفيديو التي ينشرها ضد النخبة السياسية”.

والتقرير، الذي أفاد بأن 7 مقاطع فيديو شوهدت 55 مليون مرة في المجموع، قال “اتهامات بكر لبعض المسؤولين الحكوميين أو أفراد الأسرة المتورطين في تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل سقطت في تركيا كـ(القنبلة).

الفضائح التي كشف عنها سادات بكر ، على مدار أكثر من شهر، جددت لدى الأتراك الشكوك في تعامل الحكومة من عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات