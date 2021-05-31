ثلاثة قرارات لأردوغان ترسم طريق الإنحدار لليرة التركية

هوت قيمة الليرة التركية، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد 3 قرارات متتالية للرئيس رجب أردوغان رسمت طريق الانحدار.

وقرارات أردوغان الكارثية بدأت في مارس/ آذار الماضي، عندما أقال رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ، قبل أن يقيل نائب رئيس نفس البنك في الأسبوع الماضي.

أما ثالث القرارات المريبة، فكانت عندما أقال أردوغان رئيس صندوق الثروة السيادي في البلاد.

وهوت الليرة التركية لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وعن جدارة، أصبحت الليرة التركية هي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام.

وتنعكس قرارات أردوغان بشكل مباشر على رؤية المستثمرين لمستقبل الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ومن المعروف أن إصرار أردوغان على إقالة رؤساء البنك المركزي، هي عملية ترهيب يسعى من خلالها إلى إرغامهم على خفض الفائدة.