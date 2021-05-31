رويترز: أمريكا استوردت نفطا إيرانيا في مارس رغم العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن واشنطن استوردت شحنة نادرة من النفط الإيراني رغم العقوبات.

ووفق البيانات التي نشرتها "رويترز" فإن الولايات المتحدة استوردت شحنة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني في مارس/ آذار رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.



وأشارت إلى أن الشحنة تمثل ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991.

ولم يتسن الوصول إلى إدارة معلومات الطاقة للتعليق.

يذكر أنّ الولايات المتحدة، انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي أغسطس/آب من نفس العام، فرضت عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وعقب الانسحاب، فرضت عقوبات جديدة أرادت أن تكون "الأقسى في التاريخ"، على طهران بينها منع شراء النفط الإيراني، وأعفت مجموعة دول من حلفائها من ذلك لمدة بضعة أشهر .