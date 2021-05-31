الليرة التركية تتأثر بإرتفاع التضخم وتهبط لأدنى مستوى لها على الإطلاق

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

وذكرت صحيفة أحوال التركية أن العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، وتراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف مارس بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

على صعيدٍ آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 33.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 3.058 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إنه بعد أن تضررت التجارة قبل عام من جائحة كوفيد-19 بشدة، ارتفعت صادرات تركيا في أبريل 109.2 بالمئة وارتفعت الواردات 61.1 بالمئة مقارنة بأبريل 2020.

وفي 2020، قفز العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى نحو 50 مليار دولار.