شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 1007 إصابة جديدة و46 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الأحد، تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و46 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 599 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفا و 332 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وذكر مجاهد، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، بلغ 261 ألفا و 666 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15047 حالة وفاة.