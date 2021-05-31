شكرا لقرائتكم خبر عن 430 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 430 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 140 ألفا و 340 حالة. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، كما تعافي من المرض 442 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 الفا و 823 حالة.