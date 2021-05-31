شكرا لقرائتكم خبر عن آلية تحديد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 25 من قانون إدارة المخلفات آلية تحديد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات، حيث تحدد التعريفة بعد دراسة متأنية يشارك فيها 3 جهات رئيسية هى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك.

ونصت المادة رقم 25 من قانون إدارة المخلفات على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجــددة تعــريفة التغذية لمشروعات الطــاقة المولدة من المخلفات، على أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلى القيمة العادلة التى تحفز الاستثمار في هذا المجال .

ويتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .