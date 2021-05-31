شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات إغاثية تجمع تبرعات لصالح الإخوان فى بريطانيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد جماعة الإخوان فى ممارسة نشاطها داخل بريطانيا على مجموعة من المنظمات الإغاثية، التى تتخذها ستارا للحصول على التمويل من التبرعات، ووفقا لدراسة سابقة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب فإن أبرز منظمات المجتمع المدنى والعمل الإغاثى فى بريطانيا يمكن رصدها على النحو التالى:

المجلس الإسلامى البريطانى: أكدت تقاريرحكومية بريطانية أن المجلس له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، والذى يعد أكبر منظمة إسلامية فى المملكة المتحدة.

الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية: أسسه عصام يوسف في التسعينيات يمتلك الصندوق (11) فرعا في بريطانيا تمارس السلطات البريطانية ضغوطا مستمرة على مقر ”إنتربال” الرئيسي في بريطانيا. قرر بنك “HSBC” وقف التعامل بالحوالات البنكية المجدولة من المتبرعين لصالحه ابتداء من 17 مايو 2020.

مؤسسة قرطبة TCF: هي مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست مؤسسة قرطبة عام 2005 على يد “أنس التكريتي”.

منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا: بدأ تأسيسها في مدينة “برمنغهام” البريطانية على يد “هاني البنا” كانت أول جمعية تحصل على تمويل حكومي بريطاني.