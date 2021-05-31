جنايات المنصورة تقضي بالإعدام لشابين قتلا طالبا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالإعدام شنقا لعاطلين بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية والتي طلبته المحكمة في جلستها السابقة في 30 مارس الماضي، وذلك بعد اتهامهما بقتل "محمد محمود أحمد محمد العزب" طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه في عملية سطو مسلح لسرقة متعلقاتهم في ليلة رأس السنة الميلادية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن الباهي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بالدائرة الثامنة، وذلك بالإعدام شنقا لكل من: "خالد السيد السعيد عبد الرحمن"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة، وسبق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، و" محمد سعد سعد الدجوي"، 23 سنة، عاطل، مقيم قرية "العزبة " دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في القضية رقم 1470 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 200 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وذلك لأنهما بدائرة قسم ثان محافظة الدقهلية في 1/1/2021 ، أسفل كوبري السكة الحديد بالمنصورة، قتلا المجني عليه، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن حملا "خنجر ومطواة" واعتديا على المجني عليه.

وقررت المحكمة اليوم باجماع آراء أعضائها فور ورود تقرير مفتي الجمهورية، بالحكم بالإعدام شنقا على المتهمان، عما اُسند إليهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض، وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني إلي المحكمة المدنية المختصة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي ومصابين أسفل كوبري القطار بمنطقة "الهابي لاند" بدائرة القسم، وبالانتقال المباحث بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، تبين وجود 4 طلاب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين بالمنصورة، جميعهم مصابون بجروح طعنية ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وعُثر بمكان الواقعة على جثة "محمد محمود العزب"، 17 سنة طالب، ومقيم بشارع قناة السويس دائرة القسم مصابا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمنى، بالإضافة إلى إصابات في 3 من زملائه وهم : "خالد محمد محمد السيد، 16 سنة، طالب، مصابا بجروح قطعية بالبطن، يحيى الدين محمد غازي، 17 سنة، طالب، 17 سنة، مصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، أكرم مجدي عبدالحميد، مصابا بجرح طعني بالقدم اليسرى.

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة وهما: "خالد السيد السعيد عبد الرحمن "، 30 سنة، عاطل، وشهرته "الجزار"، ومقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، و"محمد سعد سعد الدجوي".، 23 سنة عاطل، ومقيم قرية "العزبة " دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وبسؤال المصابون، في النيابة العامة، أكدوا بأنهم حال جلوسهم في منطقة " الهابي لاند "، فوجئوا بالمتهمين، وبحوزتهم " خنجر" و"مطواة"، وقيامهم بتهديدهم بالأسلحة البيضاء حوزة كل منهما في محاولة لسرقة متعلقاتهم وحال مقاومة المجني عليهم لهما أحدثا ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة صديقهم.

واعترف المتهمان، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة عقب قيامهما بتعاطي المواد الكحولية حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة، وقاما باستدراجهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء على متعلقاتهم كرها عنهم وحال مقاومة المجني عليهم قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء محدثان ما بهم من إصابات.