نائب بـ"الشيوخ": انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات في خطة التنمية للعام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له دور مهم مؤثر في كل قطاعات الدولة؛ خصوصًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة إليه في خطة التنمية للعام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال كلمة توفيق بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأضاف توفيق أن الاستثمارات الكلية الموجهة إلى قطاع الاتصالات بالخطة (حكومي وقطاع خاص) تبلغ نحو 60 مليار جنيه، وهذا يمثل 4.8% من جملة استثمارات الخطة البالغة تريليونًا و250 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الموجهة إلى المعلومات تبلغ 6.39 مليار جنيه تمثل 0.5% من إجمالي استثمارات الخطة، مؤكدًا أنها تعد نسبًا منخفضة؛ لا سيما في ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا، وتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أيضًا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للقطاع في الخطة متواضعة للغاية؛ إذ تبلغ 333 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات زيادة الصادرات منه وإطار تطبيق خطة الإصلاح الهيكلي.

وأضاف توفيق: "هناك تراجع متوقع بنسبة 33% في عدد الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع إلى ألفَي شخص فقط في عام الخطة مقابل 3 آلاف خريج في العام الحالي، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات الخطة وإسراع التحول الرقمي".

ونوه النائب بأن الخطة تستهدف أيضًا جذب شركتَين عالميتَين فقط للاستثمار في مصر بقطاع التكنولوجيا في عام الخطة مقابل شركة واحدة العام الحالي، وهذا لا يرقى إلى الطموح بزيادة نمو القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي.​