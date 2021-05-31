موسكو: ندعم جهود السلام باليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع الدولة اليمنية، مؤكداً دعم جهود تحقيق السلام ووقوفها مع وحدة واستقرار وسيادة اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، والذي ناقشا خلاله التطورات السياسية في اليمن، ونتائج زيارة الوزير اليمني للعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح بن مبارك أن زيارته لموسكو تعتبر محطة من المحطات المهمة باتجاه تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، موضحاً أنه وجد تفهماً كبيراً من المسؤولين الروس حول وجهة نظر الحكومة إزاء مختلف القضايا المرتبطة بالأزمة في اليمن.

وأشار إلى أن التواصل مع موسكو سيستمر، وبوتيرة عاليه، للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول سبل إحلال السلام في اليمن، واستعادة الأمن والاستقرار.

وتطرق وزير الخارجية، إلى أهم القضايا التي جرت مناقشتها مع المسؤولين الروس خلال الزيارة.