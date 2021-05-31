«مسام»: انتزاع 2183 لغماً «حوثياً»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض، عدن (وكالات)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2.183 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2021، زرعتها ميليشيات «الحوثي» في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز أن الألغام المنزوعة تنوعت بين ألغام فردية وعبوات ناسفة وألغام مضادة للدبابات وذخائر غير متفجرة، فيما يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الإرهابية بعشوائية، وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

وفي هذه الأثناء، انتزعت الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية السادسة باليمن، 150 لغماً أرضياً زرعتها الميليشيات الانقلابية، في الطرقات العامة المؤدية إلى مدينة الحزم والمناطق الأخرى شمال وجنوب محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الميليشيات تعمّدت تمويه الألغام والعبوات بأشكال مختلفة ومألوفة وتتخذ ألوان الحجارة والرمال.

وأكد المصدر أن الفرقة الهندسية أتلفت الألغام والعبوات الناسفة الخطرة، مؤكداً أن كثيراً من المدنيين من أبناء الجوف والمسافرين عبرها وقعوا ضحايا الألغام، التي زرعتها الميليشيات في الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الجوف.