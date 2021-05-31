شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا بينهم 7 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، ارتفاعا من 11 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن سبعا من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، فيما قالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 22 إصابة قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، بينما يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.