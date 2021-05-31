بعد أحداث "فوربرنقا".. حمدوك يبحث إصلاحات الداخلية وأوضاع اللاجئين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غداة اشتباكات دامية بمنطقة "فوربرنقا" غربي دارفور، عقد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اجتماعا أمنيا تناول إصلاحات وزارة الداخلية وأوضاع اللاجئين شرق البلاد.

واجتمع حمدوك مع وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم، وفق بيان للحكومة.



وناقش الجانبان الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية داخل المؤسسات الشرطية المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين في السودان بشكل عام خاصة المتواجدين في شرق البلاد والمجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن.

وتناول اللقاء ضرورة أن تضطلع المنظمات الإقليمية والدولية بدورها في دعم اللاجئين بالسودان.

ويوم السبت، خلفت اشتباكات قبلية في محلية "فوربرنقا" بولاية غرب دارفور السودانية، 8 قتلى وعشرات الجرحى، وفق مصادر متطابقة.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اشتباكات قبلية مماثلة خلفت 40 قتيلا و95 ألف نازح، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وكانت اشتباكات أبريل بمثابة امتداد لصراع دام شهدته مدينة الجنينة العام الماضي، بين نفس المكونات القبلية.

وتلاحق لعنة الصراعات القبلية السودان، بعد أن توقفت الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام، حيث باتت تشكل هاجسا للجانب الرسمي والشعبي.