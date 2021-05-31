انتشار أمني بمطار برلين بعد هبوط مفاجئ لطائرة ركاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشار أمني مكثف بمطار برلين إثر هبوط طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" بمطار برلين بشكل مفاجئ في وقت متأخر الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم الكشف مباشرة عن سبب توقف الطائرة، التي كانت في طريقها من دبلن بأيرلندا إلى كراكوف ببولندا، بمطار برلين في حوالي الساعة 8 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش).

وتم نقل الطائرة إلى مربض للطائرات بعيدا عن صالة الوصول. وتم اصطحاب الركاب البالغ عددهم 160 إلى داخل مبنى المطار.

وفتشت الشرطة بمساعدة كلاب بوليسية أمتعة الركاب المجمعة بالقرب من الطائرة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح للطائرة بمتابعة رحلتها وموعد ذلك.

ورفعت سلطات المطار حظر الطيران الليلي عن رحلة ريان إير كإجراء احترازي.