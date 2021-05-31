شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تشدد القيود لاحتواء موجة ثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حظر تجول ليلي وخفض العدد المسموح به في التجمعات العامة، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، بعد قفزة في الإصابات.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيتم تطبيق حظر التجول اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي، بزيادة ساعة عما كان مطبقا من قبل، حيث تتجه البلاد للانتقال من المستوى الأول إلى الثاني في مواجهة فيروس كورونا. وسيتم السماح لمائة شخص بالتجمع في أماكن مغلقة، و250 شخصا في الهواء الطلق.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز أمس: "رأينا في دول أخرى العواقب المأساوية للسماح للفيروس بالانتشار دون احتوائه.. القيود الأخرى ضرورية لضمان عدم تعرض المنشآت الصحية لضغوط تفوق طاقتها، وعدم فقدان أرواح يمكن إنقاذها".

وارتفع معدل الإصابات اليومية بالفيروس خلال مدة سبعة أيام إلى 3745 حالة، مقارنة مع أقل من 800 مطلع أبريل الماضي، في حين زاد معدل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا ليتجاوز 11%.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، سجلت البلاد إجمالي 55ر1 مليون إصابة بكورونا، وهي الأعلى في القارة، بالإضافة إلى 56 ألفا و363 وفاة.

وقال رامافوزا إن أربعة أقاليم دخلت بالفعل موجة ثالثة من الوباء، وربما يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تنتشر الموجة في أرجاء البلاد.