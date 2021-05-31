فوز الحزب الحاكم في قبرص بالانتخابات البرلمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز المحافظون الذين يحكمون قبرص في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت، الأحد، لكنهم أخفقوا في تحقيق أغلبية مطلقة.

وبعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، تبين احتفاظ حزب "التجمع الديمقراطي"، الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس، و"الحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي" بمركزيهما كأكبر حزبين.



لكن تأييدهما تراجع بسبب أحزاب أصغر وإقبال متدن لم يسبق له مثيل على التصويت.



وارتفع عدد الأصوات التي حصلت عليها الجبهة الوطنية الشعبية، وهي حزب مناهض للمهاجرين يريد حظر النقاب، إلى المثلين تقريبا مقارنة بانتخابات 2016 إلى نحو 6.8 بالمئة من الأصوات لتحتل المركز الرابع.

وكانت محكمة يونانية قد حظرت حزب "الفجر الذهبي اليوناني" بوصفه منظمة إجرامية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 وسُجن أعضاؤه البارزون.

وترفض الجبهة الوطنية الشعبية توحيد قبرص على أساس اتحاد من منطقتين وطائفتين، وهو موقف يتمسك به القبارصة اليونانيون في النزاع المستمر منذ عقود ويقسم الجزيرة التي يسكنها القبارصة اليونانيون والأتراك.