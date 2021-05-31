شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفاقم الجوع بين فقراء الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند، الأحد، أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 46 يوماً، في وقت يفاقم كوفيد 19 الجوع بين الفقراء في الهند، وأعلنت روسيا تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ مارس/آذار، وفيما تجاوز عدد الوفيات؛ من جرّاء الإصابة بكورونا في البرازيل 460 ألفاً، نزل البرازيليون إلى الشوارع في 16 مدينة؛ احتجاجاً على طريقة تصدي الرئيس للجائحة.

مرض وجوع

سجلت الهند، الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوماً، بعد تسجيل 165553 إصابة خلال 24 ساعة مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة. وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 27.9 مليون إصابة، وعدد الوفيات إلى 325972. ويحذّر الخبراء من أزمة أخرى محدقة مع ازدياد الجوع في أوساط فقراء الهند الذين لا يزالون يعانون تداعيات أول إغلاق فرض العام الماضي.

وكشفت دراسة أعدتها جامعة «عظيم بريمجي» في بنغالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يومياً) في العام الأول من الوباء.

خلصت الدراسة إلى أنه خلال إغلاق العام الماضي، خسر نحو مئة مليون شخص وظائفهم في الهند. وبعد رفع القيود، فشل 15 في المئة في العثور على وظيفة بمن في ذلك 47 في المئة من العاملات. وأُجبر العديد ممن عادوا إلى العمل على القبول بأجور أقل.

أعلنت روسيا تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية مارس / آذار ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 5 ملايين و63442 حالة. وسجلت 355 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162.

احتجاجات في البرازيل

نظم آلاف البرازيليين احتجاجات السبت على طريقة تصدي الرئيس جاير بولسونارو لجائحة كوفيد-19 في 16 مدينة على الأقل في شتى أنحاء البلاد حاملين لافتات تطالب بتنحي الرئيس ومساءلته.

وهبطت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 460 ألف برازيلي في وقت قلل فيه الرئيس اليميني من شدتها ورفض استخدام الكمامات وشكك في أهمية اللقاحات.

ضوابط صارمة في ألمانيا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان: إن ألمانيا ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير من وسائل إعلام محلية تتهم بعض المراكز بالتزوير المحاسبي. وقال على تويتر «الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك.وتمنح ألمانيا لمواطنيها فحصاً مجانياً للكشف عن فيروس كورونا أسبوعياً، في حين توفر عدة ولايات اتحادية فحصاً مجانياً في اليوم. وتدفع الولاية 18 يورو (21.94 دولار) للفحص. ونشأت الكثير من المراكز الخاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.(وكالات)