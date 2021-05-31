الرئيس العراقي يدعو إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات

بغداد: ”الخليج 365”

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها وضرورة تلازم ذلك مع تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها، بما يضمن نزاهتها وعدالتها ويحقق الإرادة الحرة للعراقيين، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إطلاق حملتها الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القبل، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها خلال 24 وعشرين ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وذكر بيان رئاسي، أن صالح، بحث مع الأمين العام لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق، خضير الخزاعي، مستجدات الأوضاع في البلاد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد ومجابهة الإرهاب وحماية التماسك الاجتماعي، وتوحيد الصف الوطني، مشيراً إلى أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها، وضرورة تلازم ذلك مع تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها، بما يضمن نزاهتها وعدالتها ويحقق الإرادة الحرة للعراقيين.

من جهة أخرى، قالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية: «استعداداً للاستحقاق الانتخابي، وبعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين وصولًا إلى سجل انتخابي رصين، ستطلق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المزمع انطلاقها في شهر يونيو/حزيران المقبل لمدة (ثلاثة أشهر)؛ إذ تستهدف المفوضية من خلالها جمهور الناخبين ممن سجلوا وحدّثوا بياناتهم الانتخابية بيومترياً وبفئاتهم المختلفة، سعياً منها لضمان حقهم الانتخابي».

وفي ما يتعلق بالجانب الفني الإجرائي لمرحلة الاقتراع، وافق مجلس المفوضين بالإجماع، على إعلان النتائج الأولية لمحطات الاقتراع (العام والخاص) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5%، يصار إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتم الإعلان الأولي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد اليدوي خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاص، وكذلك التصويت العام الذي ستُعلن نتائجه أيضاً خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العام».

من جهته، بحث النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، مع نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق انجيبيورج سولرون جيشلادوتير، تفعيل ميثاق الشرف الانتخابي.

وأشار الكعبي إلى أن «الحكومة قادرة وبشكل كبير جداً على إدارة الملف الانتخابي، وتأمين مراكز الاقتراع وحماية أمن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة.