شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الكويتي يبحث في السعودية التطورات الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

في أول زيارة رسمية له خارج الكويت، يتوجه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له اليوم الإثنين إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة والتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فيما يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يرافقه وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم، زيارة للكويت، ومنها إلى سلطنة عمان، وقال سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيجريان عدداً من اللقاءات أولها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على أن يعقب هذه اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية تضم رئيسي وزراء البلدين الشيخ صباح الخالد واشتية، ثم سيعقد لقاء ثنائي بين وزيري خارجيتي البلدين الشيخ أحمد الناصر ورياض المالكي.

قضائياً، أصدرت محكمة التمييز في الكويت ثاني حكم نهائي في قضايا الاتجار بالإقامات، التي كشفتها أزمة كورونا في منتصف العام الماضي، وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد العجيل بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين ثلاث سنوات عن مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية.