بنسودا: «الجنائية» ستستمر في المطالبة بتسليم المطلوبين في السودان

الخرطوم -عماد حسن:

قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأحد، إن مثول المتهم علي كوشيب أمام هذه المحكمة لمحاكمته في الجرائم التي ارتُكبت في دارفور مهم باعتباره الشخص الأول الذي يمثل أمامها، لكنه لن يكون الأخير، فيما أعلنت لجنة تفكيك نظام «الإخوان»، أمس، الافراج عن محمد علي عثمان طه نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير، بكفالة بعد اعتقاله.

وجاءت تصريحات بنسودا في اجتماع عقدته أمس الأحد في الفاشر مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي بحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ورئيس الجهاز القضائي ، وذلك في مستهل برنامج زيارتها إلى ولايات دارفور .

وقالت بنسودا إن «الجنائية» ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وأقرت بوجود تعاون جيد بين المحكمة وحكومة السودان التي جاءت بعد التغيير السياسي، مؤكدةً عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة.

وتطرقت بنسودا إلى ما وصفته ب «الصعوبات التي واجهت المحكمة في سبيل سعيها إلى تحقيق العدالة لأسر الضحايا في دارفور»، والتي قالت إنها وصلت ببعض الجهات في بعض الأحيان إلى التوصية بترك الأمر برمته، مشيرةً إلى أن ذلك الموقف قد انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور.

وتابعت: «لكنني والفريق العامل معي كنا على إيمان قوي بأن العدالة ستتحقق يوماً، وكان لدينا الإصرار لتحقيق ذلك لينال الذين ارتكبوا تلك الجرائم جزاءهم العادل».

وأضافت: وصولي إلى دارفور «يُعد كأنه الحلم الذي تحقق»، خاصةً وأنه جاء بعد مضي 16 عاماً من إحالة مجلس الأمن قضية دارفور إلى الجنائية الدولية.

وتوجهت بنسودا بالشكر لذوي الضحايا «الذين أولوا المحكمة دعمهم وثقتهم» التي قالت إنه «لولاهم لما تم الوصول بالقضية إلى هذه المراحل».

وأعلنت لجنة تفكيك نظام «الإخوان» في السودان، أمس الأحد،الافراج عن محمد علي عثمان طه نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير، بكفالة بعد اعتقاله لرفضه تنفيذ قرار اللجنة باخلاء عقار لصالح الحكومة .

وأكد البيان أن الوثائق أثبتت تشييد منزل لوالده بحي المنشية بتكلفة قاربت 6 ملايين دولار، وتم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً».