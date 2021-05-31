شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تنفذ 28 برنامجاً تدريبياً في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنفذ دائرة الموارد البشرية في الشارقة 28 برنامجاً تدريبياً ضمن سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر يونيو المقبل تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وتنفذ البرامج بنظام التدريب عن بعد.

كما تنفذ البرامج الإلكترونية في إطار خطط الدائرة لتوفير فرص تطوير المهارات من خلال التعلم الإلكتروني، وذلك سعياً منها لخلق كفاءات حكومية تواكب تطورات العمل وتساهم في رفع كفاءة موظفي الحكومة.