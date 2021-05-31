شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تمدد تعليق سفر الركاب من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران: إنه تم تمديد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات، وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

وأضاف: إن الشركة ستواصل تشغيل رحلاتها إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

ولن يسمح للاتحاد للطيران بنقل المسافرين من الهند. ومع ذلك فسوف يتم إعفاء المواطنين الإماراتيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الحكومية وخطابات المهام الرسمية من قيود الدخول إلى الدولة، علماً بأن المسافرين سوف يخضعون لمتطلبات القبول والحجر الصحي.

وسوف يستمر تشغيل رحلات الشحن في الاتجاهين دون تأثر.