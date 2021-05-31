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الصحة العالمية تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الهند

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (أ ش أ):

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان سببًا في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس في الهند.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقناة "العربية"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن سلالة فيتنام الجديدة من فيروس كورونا، لا تزال تحت الدراسة، وأن التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80% من الفئات الأكثر عرضة للخطر، موضحة أن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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