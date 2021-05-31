شبكة ألغام تنفجر بـ6 «حوثيين»

ابوظبي - سيف اليزيد - الحديدة (وكالات)

قُتل وأُصيب 6 مسلحين من عناصر ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، بانفجار شبكة ألغام ومتفجرات، أثناء محاولتهم زراعتها في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: إن شبكة ألغام انفجرت بـ6 «حوثيين» أثناء محاولتهم تركيبها في مزارع وطرقات عامة، بمنطقتي دار المساوى ودار القحيم جنوبي مدينة حيس.

وأضاف: إن العناصر «الحوثية» حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام، بصورة عشوائية، لكنها انفجرت بهم.

وأكد أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 «حوثيين» وإصابة 2 آخرين، فيما لم تتمكن ميليشيات «الحوثي» من سحب جثث القتلى إلا بعد 4 ساعات، خوفاً من وقوع عناصر جديدة في فخ الألغام التي زرعتها مسبقاً في المكان ذاته.

وفي السياق ذاته، حسمت القوات المشتركة، أمس الأول، اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وكبّدتها خسائر.