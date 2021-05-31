مدعية «الجنائية الدولية» في دارفور: «حلم تحقق» بعد 16 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (الاتحاد)

أكدت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي وصلت، أمس، إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أن زيارتها لهذا الإقليم ظلت حلماً لمدة 16 عاماً.

وستبقى بنسودا 48 ساعة في دارفور، حيث تلتقي ممثلين لضحايا الانتهاكات، التي تحقق فيها المحكمة، إضافة إلى مسؤولين حكوميين.

وبنسودا، أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة دارفور، منذ بدأت في عام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ارتكبت خلال النزاع في هذا الإقليم الذي اندلع عام 2003 وخلف نحو 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح 2.5 مليون من السكان.