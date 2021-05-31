إيران: تحذير لمرشحي الرئاسة من تجاوز «الخطوط الحمراء»

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

حذّر مسؤول في السلطة القضائية في إيران، أمس، المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو، من تجاوز «الخطوط الحمراء» لإيران. والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي. وقال مدعي عام طهران علي القاصي مهر، وفق ما نقلت عنه وكالة «ميزان أونلاين» الرسمية التابعة للسلطة القضائية: «إن المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم».

وأكد القاصي مهر أنه على العكس «سنهتمّ بهم بحزم»، محذّراً خصوصاً من شنّ أي هجوم على «سمعة» السلطة القضائية، التي يخوض رئيسها المحافظ إبراهيم الانتخابات.

وانطلقت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية بهدوء، يوم الجمعة، في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد.

وكان رئيسي حصل على 38 في المئة من الأصوات عام 2017 في مواجهة روحاني. ويستفيد رئيسي من إبطال ترشيحات شخصيات عدة كان بإمكانها أن تتفوق عليه، ويجد نفسه يواجه أربعة محافظين آخرين مثله ومرشحَين إصلاحيَين. وفي تصريحات نشرتها معظم وسائل الإعلام الإيرانية، هدّد قائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري بملاحقة الأشخاص الذين «يتجاوزون المعايير الانتخابية»، و«يشجّعون الناس على عدم التصويت».