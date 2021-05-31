أفغانستان: مقتل وإصابة 10 مدنيين بقذيفة في حفل زفاف

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أكد مسؤولون أمنيون في أفغانستان، أمس، أن 7 مدنيين أفغان على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون عندما سقطت قذيفة مورتر على منزل خلال حفل زفاف، في إقليم كابيسا شمال البلاد.

ووقع الانفجار، مساء أمس الأول، في منطقة تجاب، التي شهدت قتالاً بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة «طالبان».

وألقى متحدث باسم الشرطة في المنطقة بمسؤولية إطلاق القذيفة على طالبان، وقال إن 7 مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة وطفل وأصيب 3.

لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في كابول قال: إن عدد القتلى عشرة، على الأقل، وإن عدد المصابين 18.

ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن ذلك، وقال: إن قذيفة المورتر أطلقتها قوات الأمن الأفغانية.

وفي إقليم هيرات غربي البلاد، لقي 6 أفراد من قوات الأمن التي تحرس خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران حتفهم، جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في منطقة جوريان، حسبما قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي.

وأكدت هيئة السكك الحديدية الأفغانية أيضاً وقوع الحادث.

وزرع القنابل على جوانب الطرق هو السلاح المفضل لدى «طالبان» لاستهداف القوات التابعة للحكومة، في جميع أنحاء البلاد.

وتصاعد العنف في أفغانستان مع سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» قواتهما من البلاد.