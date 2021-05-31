البحث عن مسلح هارب في جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (رويترز)

أفادت إذاعة «فرانس إنفو»، أمس، بأن عملية بحث واسعة النطاق تشارك فيها قوات خاصة وطائرات هليكوبتر تجري في منطقة دوردوني بجنوب فرنسا، بعد أنباء عن قيام رجل بإطلاق النار على أفراد من الشرطة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال فريدريك بريسات حاكم دوردوني لتلفزيون «بي إف إم»: «الرجل وهو عسكري سابق، مسلح وهارب في اللحظة، التي نتحدث فيها الآن، والشرطة تنفذ عملية منعاً لخروج الأمور عن السيطرة».

وأضاف: «ذهب الرجل خلال الليل إلى منزل صديقته السابقة، وحدث شجار هناك أدى إلى تدخل رجال الأمن، وحينها أطلق المشتبه به النار عليهم، ثم هرب إلى الغابة المجاورة». وحثت مقاطعة دوردوني على «تويتر» سكان المنطقة على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.