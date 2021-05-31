فرنسا: التلقيح ضد «كورونا» للجميع

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

يُسمح اعتباراً من اليوم لجميع السكان البالغين في فرنسا بتلقي اللقاح ضد فيروس «كورونا»، وهي مرحلة مهمة لتجنّب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود في البلاد. وكان الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم، التي توسّعت على مراحل، منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

لكن ينبغي على الراغبين بتلقي اللقاح التحلي بالصبر: فالحجوزات التي انطلقت منذ أربعة أيام، تحصل بشكل «تدريجي» على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتلقيح، بحسب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران. وأوضح أن مواعيد جديدة ستُحدد «كل يوم».