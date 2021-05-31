قادة غرب أفريقيا يتخذون هذا القرار بشأن مالي إثر الانقلاب

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اتفق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس، الأحد، على قرار بشأن مالي عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الحيش الاثنين الماضي.

وأعلنت شيرلي أيوركور بوتشواي، وزيرة خارجية غانا أن مجموعة "إيكواس" علقت عضوية مالي في التكتل الإقليمي بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

جاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور العقيد أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

كان العقيد غويتا، القائد السابق لكتيبة في القوات الخاصة، أمر الاثنين باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المدنيين، في عملية قدّمت على أنها استقالة.

ومع تعيين غويتا رئيسا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعاً رسمياً على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.