هل يحل قادة غرب أفريقيا الأزمة السياسية في مالي؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد في العاصمة الغانية أكرا، محادثات مغلقة لحسم المسألة الشائكة المتعلقة بردّهم على الانقلابين اللذين قام بهما الجيش المالي.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين.

والتقى في أكرا رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا ونيجيريا محمد بخاري وبوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري وكذلك العقيد أسيمي غويتا الرئيس الحالي لمالي والذي وصل السبت إلى أكرا لإجراء مشاورات تمهيدية.

وعقد قادة غرب أفريقيا وكذلك وفود من مجموعة دول غرب أفريقيا إضافة إلى وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان، اجتماعهم في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصراً.

وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفو-أدو إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث" وكرر "التزامه بدعم عملية انتقالية سلمية في مالي وإعادة حكومة ديمقراطية لضمان استقرار البلاد والمنطقة".

العقيد أسيمي غويتا، الرئيس الحالي لمالي يحضر قمة إيكواس الاستثنائية

ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعاً رسمياً على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين. وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهراً.

لكنها قامت في الوقت نفسه باستحداث منصب نائب للرئيس فصل على مقاس غويتا الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية.

وأمر القائد السابق لكتيبة في القوات الخاصة الاثنين باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المدنيين، في عملية قدّمت على أنها استقالة.ولم يتم الوفاء بوعد الانتقال المدني ما أثار شكوكاً في تنفيذ التعهدات الأخرى بدءاً بتنظيم انتخابات مطلع 2022. وقالت المجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة إنها تعتزم احترام البرنامج الزمني لكنها أوضحت أنه قد يخضع لتعديلات طارئة.