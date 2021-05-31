شرطة لندن تصادر 5 ملايين جنيه نقدًا

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"الخليج 365" من لندن: ضبطت شرطة لندن خمسة ملايين جنيه (ما يوازي 7 ملايين دولار) نقدا، وهو أكبر مبلغ تصادره شرطة العاصمة البريطانية على الإطلاق، بعدما لاحظ أحد رجال الشرطة شخصا يواجه مشكلة في حقائب تبين أنها مليئة بالنقود.

وبحسب تقرير لشبكة "سي أن أن"، قالت السلطات إن رسلان شمس الدينوف شوهد يخرج من عنوان في فولهام، جنوب غرب لندن مكافحًا بشكل ملحوظ لحمل حقائب ثقيلة وضعها في سيارة متوقفة قريبة. فأوقفه رجال الشرطة ووجدوا "مبلغًا كبيرًا من المال" في الحقائب.

وقالت الشرطة إن تفتيش شقته كشف عن مخطط لغسيل الأموال، وأموال تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه إسترليني. وتم العثور على نحو 39 ألف يورو (47 ألف دولار) وأكثر من ثمانية آلاف جنيه إسترليني (11346 دولارًا) في عنوان منزل شمس الدينوف.

وقال مدير المباحث جيسون برينز: "كجزء من عملية طويلة الأمد ضد جرائم الأسلحة وإمدادات المخدرات من الدرجة الأولى في جميع أنحاء لندن، تم الاستيلاء على أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني نقدًا من عنوان في فولهام. هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الإطلاق".

أضاف: "إن الجريمة المنظمة المدفوعة بالمال هي واحدة من أكبر أسباب العنف في شوارعنا. والتصدي لهذا العنف هو أولويتنا الرئيسية. وهذا الاستيلاء وإدانة هؤلاء الرجال بغسل تلك الأموال سيكون لهما تأثير كبير".

وحُكم على ثلاثة رجال - رسلان شمس الدينوف وسيرجيس أوزينز وسيروان أحمدي الجمعة في محكمة هارو كراون بعد الاعتراف بالذنب العام الماضي بالتآمر لإخفاء وتمويه وتحويل ونقل وإزالة ممتلكات إجرامية.

حُكم على شمس الدينوف (36 عامًا) بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر ، وحُكم على أوزين (46 عامًا) بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وحُكم على أحمدي (35 عامًا) بالسجن مدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين والسجن و 150ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.

وقالت الشرطة إن أوزينس مبيض أموال على نطاق واسع.