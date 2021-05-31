شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يطالب بمد خطوط نقل أهالى عزبة سكينة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية للموافقة على مد عدد ثلاث خطوط من الهيئة العامة لنقل الركاب على عدد ثلاث دورات صباحا من الساعة 6:40 و7 و 7:20 صباحا من عزبة سكينة أسفل كوبرى المشاة إلى مجمع المدارس بصندوق الدعم وثلاث دورات بعد الظهر 1:30 و 1 :50 و 2:10 مساءا من مجمع المدارس بصندوق الدعم الى عزبة سكينة أسفل الكوبرى .

وجاء في الطلب أن ذلك يأتى إيماءً على الطلب المقدم من أهالى منطقة عزبة سكينة، حيث إنهم يعانو صعوبة في ذهاب وعودة أبنائهم إلى مجمع المدارس بسبب المسافة ما بين مجمع المدارس ومنطقة سكينة واستغلال سائقين الميكروباص للأجرة وتجزأة المسافة.

ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تمت الموافقة على مد ثلاث خطوط لنقل الأهالى والأطفال من عزبة سكينة إلى مجمع المدارس بصندوق الدعم مع بداية العام الدراسي لقادم وذلك بناءا على الطلب المقدم إلى اللواء محافظ الإسكندرية.

واختتم: "أحد أهدفنا هو تيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن السكندري، ولا يسعنا إلا تقديم كل الشكر والتقدير لمعالي المحافظ اللواء محمد الشريف علي سرعة الاستجابة".