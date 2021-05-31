شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار عزمى وعمارة عن تنسيقية شباب الأحزاب باللجنة العامة لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس. وقال عمارة، عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "بفضل من الله وبحمده تم اختياري عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ المصري بشرف تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

كما تم اختيار النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عضوا باللجنة العامة للمجلس.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشكيل اللجنة العامة في ضوء المواد اللائحية المنظمة بالقانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وحددت المادة ( 26) من اللائحية الداخلية آليه تشكل اللجنة العامةفى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، لتكون برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من : أولًا: الوكيلين. ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب منالأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعدأو أكثر. رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، علىأن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علىالأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابيةلحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل فى المادة (28) من اللائحة.

وتأتي أهمية الغرفة الثانية ( مجلس الشيوخ) في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .