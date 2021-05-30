شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. أمريكا تسجل 12 ألف إصابة وبريطانيا 3240 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

فيما سجلت المملكة المتحدة 3240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,484,056، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,781.