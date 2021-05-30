شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: العقوبات على بيلاروس تشمل البتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن هناك تسعة مشروعات تملكها الدولة في بيلاروس على قائمة عقوبات يعدها البيت الأبيض ضد مينسك، وبينها منشآت صناعية ومنصة لتجارة النفط.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت الجمعة الماضي، إنها بصدد إعداد عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة في بيلاروس في أعقاب إجبار طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك الأسبوع الماضي، واعتقال مدون بيلاروس معارض كان على متنها.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أوضح المتحدث أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات على شركات في بيلاروس، بينها مؤسسة تجارة النفط، ومجموعة بيلنيفتكيم لصناعة البتروكيماويات التي تديرها الدولة، وفرع تابع لها في الولايات المتحدة.